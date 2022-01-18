Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Петербурге

Транспортные полицейские задержали 26-летнего молодого человека с крупной партией наркотика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

При обыске у задержанного в карманах обнаружили около 30 граммов синтетического наркотика альфа-PVP. По версии следствия, подозреваемый покупал наркотики через интернет для перепродажи. Возбуждено уголовное дело.