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    18 января 2022, 11:29

    Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Транспортные полицейские задержали 26-летнего молодого человека с крупной партией наркотика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

    При обыске у задержанного в карманах обнаружили около 30 граммов синтетического наркотика альфа-PVP. По версии следствия, подозреваемый покупал наркотики через интернет для перепродажи. Возбуждено уголовное дело.