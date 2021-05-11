Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Новом Уренгое

Правоохранители Нового Уренгоя конфисковали больше двух граммов наркотического вещества у жителя города. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на окружное МВД.

Специалисты заключили, что у мужчины 1984 года рождения на руках имелось не менее грамма вещества натурального происхождения и 1,3 грамма синтетического наркотического вещества.

Местный житель ранее не имел проблем с органами правопорядка. Он сообщил полицейским, что купил товар для личного употребления. Его обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, Обвиняемому может грозить до 10 лет колонии.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.