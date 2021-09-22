Мужчину с контрабандной черной икрой в чемодане задержали в Волгограде

Неподалеку от волгоградского аэропорта задержали 40-летнего мужчину, который перевозил в чемодане черную икру краснокнижной породы осетра. Товар он планировал продать. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Мужчину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. По данным следствия, в город он прилетел из Москвы. У него обнаружили 30 пластиковых банок с черной икрой объемом 0,5 литра каждая, передали «Аргументы и факты».

Следователи предполагают, что икру мужчина приобрел у браконьеров в Хабаровском крае. Против него возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов.