Криминал 15 ноября 2022, 19:09 Мужчину с килограммом наркотика в желудке задержали в аэропорту в Санкт-Петербурге

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Правоохранители задержали в Пулково мужчину, у которого в желудке оказался килограмм кокаина. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

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Наркокурьер вез запрещенное вещество из Бразилии. За это он должен был получить вознаграждение в 300 тысяч рублей. Около аэропорта также задержали женщину, которая являлась получателем наркотика. В дальнейшем она собиралась его продать на территории города. Теперь обоим грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.