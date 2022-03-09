Мужчину с килограммом мефедрона в коробке от сока задержали в Краснодаре

Житель Краснодара задержан за хранение наркотиков. На пытался провезти их в автобусе в коробке от сока. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Автобус остановили для проверки документов. В итоге выяснилось, что у одного из пассажиров был при себе килограмм мефедрона.

Пассажира задержали. Позже стало известно, что запрещенное вещество он собирался сбыть. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.