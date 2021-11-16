Мужчину с героином задержали в Новосибирске

Мужчину задержали с героином в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В этот раз во время досмотра у него нашли 49 пакетов с запрещенным веществом. Всего там было 24 грамма наркотиков.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит срок до 20 лет.