Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО | 360°

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Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска

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Усть-Илимский городской суд арестовал мужчину, ранившего военного комиссара Александра Елисеева. Под стражей обвиняемый останется до 26 ноября, сообщил ТАСС.

Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном хранении и ношении оружия.

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Пострадавший военком сейчас находится в больнице Иркутска. Туда его доставили бортом санавиации. По данным регионального Минздрава, состояние Елисеева остается стабильно тяжелым. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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В ближайшие дни с военкомом будут работать анестезиологи-реаниматологи, хирурги и другие специалисты, уточнил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября утром. Мужчине, который совершил нападение на военкома, 25 лет. Его задержали по горячим следам. Раненого военного комиссара прооперировали в тот же день.

Расследование уголовного дела по факту случившегося продолжается.

Стрельба

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