Криминал 10 февраля 2023, 12:29 Мужчину, ранившего двух прохожих ножом, задержали в Петербурге

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Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который напал с ножом на двух прохожих возле остановки общественного транспорта на Светлановском проспекте. Об этом сообщил сайт «Совершенно Секретно».

По данным Nation News, от полученных ранений 27-летний мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в больницу, им оказался 62-летний отец мужчины, за его жизнь борются врачи.

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Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого на улице Демьяна Бедного.

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