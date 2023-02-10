10 февраля 2023, 12:29
Мужчину, ранившего двух прохожих ножом, задержали в Петербурге
Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который напал с ножом на двух прохожих возле остановки общественного транспорта на Светлановском проспекте. Об этом сообщил сайт «Совершенно Секретно».
По данным Nation News, от полученных ранений 27-летний мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в больницу, им оказался 62-летний отец мужчины, за его жизнь борются врачи.
Реклама
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого на улице Демьяна Бедного.
Реклама
Санкт-Петербург
Преступления
Реклама
Реклама