28 июля 2023, 15:07
Мужчину ранили в спину ножом в квартире дома на юго-западе Москвы
Неизвестный ударил ножом в спину мужчину на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы
В квартире № 65 дома № 41/45, корпус 2, на Нахимовском проспекте неизвестный ранил мужчину ножом в спину. На место выехала скорая и полиция, сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его информации, в отдел полиции поступил сигнал о поножовщине в квартире на юго-западе Москвы. Медики прибыли на место происшествия. Пострадавшему оказали помощь и госпитализировали его в больницу.
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Подробностей пока нет. Для выяснения всех обстоятельств проведут проверку.
Ранее грабитель с ножом опустошил полки магазина на юго-востоке Москвы. Он вынес алкоголь и средства личной гигиены, пригрозив оружием охранникам.
Москва 2023
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