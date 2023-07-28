Эксклюзив 28 июля 2023, 15:07 Мужчину ранили в спину ножом в квартире дома на юго-западе Москвы Неизвестный ударил ножом в спину мужчину на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В квартире № 65 дома № 41/45, корпус 2, на Нахимовском проспекте неизвестный ранил мужчину ножом в спину. На место выехала скорая и полиция, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, в отдел полиции поступил сигнал о поножовщине в квартире на юго-западе Москвы. Медики прибыли на место происшествия. Пострадавшему оказали помощь и госпитализировали его в больницу.

Реклама

Подробностей пока нет. Для выяснения всех обстоятельств проведут проверку.

Ранее грабитель с ножом опустошил полки магазина на юго-востоке Москвы. Он вынес алкоголь и средства личной гигиены, пригрозив оружием охранникам.