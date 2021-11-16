Неизвестный в московском метрополитене выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, все произошло на переходе станции «Библиотека имени Ленина». Пострадавший получил ранение в шею. Ни о его состоянии, ни о том, удалось ли задержать стрелявшего, в данный момент ничего не известно. Также неясно, что послужило поводом для стрельбы.

«360» связался со пресс-службой МВД, так заявили, что у них пока нет данных о случившемся.

«Могу точно сказать, это было не сегодня», — сказал представитель ведомства.

Полиция проверяет информацию.

В прошедшие выходные на московской станции метро «Сходненская» произошел трагический случай. Мужчина упал под поезд 13 ноября, когда он пытался спасти от падения второго человека. Выживший сбежал с места происшествия, позже его нашли мертвым на улице Свободы. В СМИ появилась информация, что то мужчины были братьями.