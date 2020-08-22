Мужчину ранили из газового пистолета на юго-востоке Москвы

Ссора между мужчинами на улице Перерва на юго-востоке Москвы закончилась стрельбой из газового пистолета. Один из участников конфликта выстрелил в своего противника. Эту информацию «360» подтвердили в столичном главке МВД.

Сообщение о конфликте мужчин на пульт дежурного поступило в 20:23. В ходе разбирательства в один из участников достал предположительно газовое оружие и выстрелил в своего оппонента.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел. Пострадавшего передали врачам для осмотра и оказания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.