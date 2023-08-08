Криминал 08 августа 2023, 03:17 Мужчину пырнули ножом в центре Москвы Mash: мужчину ударили ножом в живот на Патриарших прудах в Москве Unsplash

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Мужчину ударили ножом в живот в результате конфликта в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ЧП произошло на Патриарших прудах около ресторана «Аист» в ночь на 8 августа. Двое мужчин что-то не поделили и завязалась драка. После этого один из них достал нож и ударил другого в живот. После этого нападавший скрылся.

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Очевидцы вызвали скорую помощь. Официально правоохранительные органы об этом происшествии не сообщали. Подробности уточняются.

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