Мужчину прирезали в ХМАО

В городе Белоярский (ХМАО) рядом с одним из домов в квартале «Молодежный» очевидцы нашли тело 37-летнего местного жителя. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Следствие установило, что погибший вместе со своей знакомой был в гостях у 33-летнего мужчины. Между владельцем квартиры и девушкой произошел конфликт.

«В ходе ссоры девушка обвинила мужчину в похищении ее личных вещей. При этом выраженные претензии в преступном мире считают унизительными, за это мужчина нанес ножевое ранение в область шеи другу девушки», — рассказали правоохранители.

Потерпевший, уже будучи ранен, смог выйти на улицу и пройти несколько десятков метров. Он умер рядом с подъездом своего дома. Возбуждено уголовное дело.