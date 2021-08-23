Мужчину приковали цепью в гараже за долги под Томском

Жителя Томской области приковали цепью в гараже. Правоохранители задержали подозреваемых — ими оказались два жителя Первомайского района. Они заявили, что лишили свободы мужчину за долги.

Об этом сообщили в СУ СК по региону. По данным ведомства, двое нетрезвых мужчин привели в гараж 39-летнего жителя деревни Тиндерлинка Томской области. Они приковали его металлической цепью: один конец накинули на шею, скрепив звенья навесным замком, а второй приварили к наковальне. Гараж находился на территории хозяйства, которое принадлежит одному из подозреваемых.

«Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером. В ночь на 20 августа 2021 года потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой — в село Первомайское», — уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. За сутки подозреваемых удалось задержать при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. В СК уточнили, что один из подозреваемых признал свою вину, а второй отказался давать показания. В результате суд арестовал обоих мужчин на два месяца.