Мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство знакомой и двух ее детей в Кемеровской области

Суд вынес приговор мужчине за убийство женщины и ее двоих детей в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, убийца пришел в гости к знакомой, где они вместе выпивали. Между ними произошел конфликт. В итоге гость нанес множество ножевых ранений хозяйке и ее двум детям в возрасте семи и девяти лет. После этого он скрылся с места происшествия.

Соседи заявили в полицию об исчезновении семьи. Преступника задержали. Его приговорили к пожизненному заключению.