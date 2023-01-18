Криминал 18 января 2023, 16:41 Мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство в Краснодарском крае

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Обвиняемого, который убил свою знакомую и ее несовершеннолетнюю внучку, а после чего затопил их тела в пруду в Апшеронске в Краснодарском крае, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Летом 2020 года по странным обстоятельствам исчезли 61-летняя женщина и ее 13-летняя внучка. Вскоре их тела были найдены в водоеме с признаками насильственной смерти.

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Преступник вонзил ножницы в шею своей знакомой из-за ее ревности к собственной дочери. Несовершеннолетняя внучка стала свидетем преступления.

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