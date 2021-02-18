Мужчину приговорили к лишению свободы за кражу вермута и мобильника

Мужчину приговорили к лишению свободы за две кражи, совершенных в один вечер летом прошлого года в городе Шуя Ивановской области, написал «Царьград».

Уточняется, что 31-летний местный житель в одном из баров города вытащил смартфон из заднего кармана джинсов незнакомой девушки. Потерпевшая не смогла догнать молодого человека. Спустя некоторое время гражданин зашел в супермаркет и взял с прилавка вермут, спрятал бутылку под одежду и направился к выходу.

Охранник заметил этот маневр и попытался остановить злоумышленника, но он вновь смог ускользнуть. Позже мужчину задержали. Ему вменили статью УК РФ о грабеже. Грабителю предстоит отбывать наказание в тюрьме в течение двух лет и двух месяцев.