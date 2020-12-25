Мужчину приговорили к колонии за разбой в табачном магазине

«Злоумышленник 31 августа текущего года, находясь в помещении магазина „Табак“ по улице Горпищенко, совершил нападение на продавца и, угрожая ей кухонным ножом, похитил из кассы свыше 47 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Разбой». Помимо прочего, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.