facebook_pixel
    25 декабря 2020, 15:30

    Мужчину приговорили к колонии за разбой в табачном магазине

    Полина Петрова

    Житель Севастополя проведет три года в колонии общего режима за разбой в табачном магазине. Обвинительный приговор вынес суд Нахимовского района города, информирует сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
    Мужчину приговорили к колонии за разбой в табачном магазине

    «Злоумышленник 31 августа текущего года, находясь в помещении магазина „Табак“ по улице Горпищенко, совершил нападение на продавца и, угрожая ей кухонным ножом, похитил из кассы свыше 47 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

    Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Разбой». Помимо прочего, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.