01 сентября 2023, 19:34
Мужчину приговорили к 17,5 года колонии за расстрел посетителя кафе в Зеленограде
Суд дал мужчине 17,5 года колонии за расстрел посетителя кафе в Зеленограде
Мужчину признали виновным в убийстве посетителя кафе в Зеленограде, а также в покушении на убийство трех человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Его приговорили к 17,5 года колонии. Об этом сообщила прокуратура столицы.
Согласно данным прокуратуры, в ночь на 26 августа 2022 года в кафе в Зеленограде произошла ссора, в результате которой 39-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, нанеся смертельные ранения одному человеку и ранив двух других. Они выжили благодаря своевременной помощи врачей.
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Зеленоградский районный суд приговорил мужчину к 17 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее прокуратура признала виновной женщину, убившую младенца в поезде на МЦК.
Прокуратура РФ
Преступления
Москва 2023
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