Криминал 01 сентября 2023, 19:34 Мужчину приговорили к 17,5 года колонии за расстрел посетителя кафе в Зеленограде Суд дал мужчине 17,5 года колонии за расстрел посетителя кафе в Зеленограде РИА «Новости»

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Мужчину признали виновным в убийстве посетителя кафе в Зеленограде, а также в покушении на убийство трех человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Его приговорили к 17,5 года колонии. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Согласно данным прокуратуры, в ночь на 26 августа 2022 года в кафе в Зеленограде произошла ссора, в результате которой 39-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, нанеся смертельные ранения одному человеку и ранив двух других. Они выжили благодаря своевременной помощи врачей.

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Зеленоградский районный суд приговорил мужчину к 17 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура признала виновной женщину, убившую младенца в поезде на МЦК.