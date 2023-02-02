Криминал 02 февраля 2023, 16:21 Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство и изготовление взрывчатки на Кубани

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Житель Краснодарского края получил 15 лет лишения свободы за убийство двух приятелей и незаконное хранение самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным следствия, прошлым летом обвиняемый распивал алкоголь в компании двух приятелей, после чего между ними возник конфликт. В результате ссоры мужчина схватил охотничье ружье и застрелил своих знакомых. От ранений мужчины скончались на месте происшествия.

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Кроме того, при обысках в доме обвиняемого были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки.