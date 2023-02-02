Криминал 02 февраля 2023, 12:21 Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за двойное убийство и изготовление взрывчатки в Краснодарском крае

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Жителя Краснодарского края приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство двух приятелей и незаконное изготовление взрывного устройства. Об этом сообщило Nation News.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании двух приятелей, после чего между ними возникла ссора. В результате конфликта мужчина выстрелил из охотничьего ружья в знакомых. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

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Также при обысках в доме обвиняемого нашли компоненты для изготовления взрывного устройства.