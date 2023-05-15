Криминал 15 мая 2023, 18:22 Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы за сбыт фальшивых денежных купюр в Анапе

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В Анапе суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за сбыт фальшивых денежных купюр. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, обвиняемый купил в интернете фальшивые купюры, после чего потратил их в магазинах города. В оборот поступили поддельные денежные средства на сумму 40 тысяч рублей.

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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.