15 мая 2023, 18:22
Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы за сбыт фальшивых денежных купюр в Анапе
В Анапе суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за сбыт фальшивых денежных купюр. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
По данным следствия, обвиняемый купил в интернете фальшивые купюры, после чего потратил их в магазинах города. В оборот поступили поддельные денежные средства на сумму 40 тысяч рублей.
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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
Преступления
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