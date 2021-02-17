Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за пьяное ДТП с погибшими

Жителя Читы приговорили к 10 годам тюрьмы за пьяное ДТП, в результате которого погибли два человека, написал сайт «Русская планета».

Весной прошлого года водитель, находясь в нетрезвом состоянии, потерял управление машиной. В итоге транспортное средство перевернулось. В авто находились пять пассажиров, двое из которых погибли, а один получил тяжелые травмы.

Автолюбитель не признал вину в произошедшем и заявил, что за рулем находился другой человек. Правоохранители предоставили суду доказательства его вины. Теперь мужчине предстоит отбыть наказание в тюрьме. Кроме этого, он на два года лишен правом управления транспортными средствами.