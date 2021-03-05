Мужчину посадят за угон экскаваторов во Владимире

Пьяный Житель Владимира попытался угнать два экскаватора и уронил их ремонтную яму. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что коммунальщики оставили технику без присмотра. Молодой человек, будучи пьяным, залез в экскаватор, завел его и упал в яму, которая была выкопана рабочими. Тогда он сел во второй экскаватор, тоже завел его и снова упал. Он повредил теплотрассу и получил серьезные ожоги. Несколько домов лишились отопления.

Мужчину приговорили к 2 годам 3 месяцам лишения тюрьмы.