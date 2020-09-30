Мужчину посадят за убийство двух котов в Свердловской области

Его признали виновным по статье «Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель». Сам преступник рассказал, что сделал это будучи пьяным. Также он добавил, что не хотел их убивать, просто животные ему мешали.

Теперь мужчине предстоит провести три с половиной года в колонии строгого режима.