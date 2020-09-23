Мужчину посадят на семь лет за попытку убить женщину в лифте
Мужчину приговорили к семи годам колонии за то, что он выстрелил в женщину в лифте. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
Известно, что преступник зашел в подъезд с женщиной, с которой у него произошел конфликт. Он втолкнул ее в лифт и выстрелил ей в голову.
«Довести свой преступный умысел Джалолидинов до конца не смог, поскольку потерпевшей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в прокуратуре.
Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.