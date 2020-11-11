Мужчину посадят на 8 лет за распространение наркотиков в Анапе
В Анапе 23-летнего мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы за хранение наркотиков. Запрещенное вещество он планировал продать. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, мужчина планировал распространять наркотик при помощи закладок. На него завели уголовное дело, которое уже рассмотрел суд.
«Анапский городской суд признал парня виновным и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы», — рассказали в ведомстве.