Мужчину посадят на 8 лет за распространение наркотиков в Анапе

По данным следствия, мужчина планировал распространять наркотик при помощи закладок. На него завели уголовное дело, которое уже рассмотрел суд.

«Анапский городской суд признал парня виновным и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы», — рассказали в ведомстве.