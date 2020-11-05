Мужчину, посадившего на цепь соседского ребенка, будут судить в Калмыкии

По данным ИА Nation News, мужчина с помощью цепи привязал ребенка в дивану и удерживал его так более двух часов. Свою вину он признал, ему могут присудить пять лет тюрьмы.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база», — рассказали в пресс-службе ведомства.