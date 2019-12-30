Мужчину посадили на четыре года за то, что избил соседа молотком

Житель Санкт-Петербурга Музаффар Нуржонов пригласил соседа в свою квартиру показать новый ремонт. Во время осмотра между мужчинами возник конфликт. Нуржонов несколько раз ударил гостя молотком по голове, после чего, оттащил потерявшего сознание соседа в квартиру к его подруге. Там он бросил мужчину, не вызвав медиков. Уходя, злоумышленник прихватил ценные вещи.

Придя домой, девушка обнаружила своего приятеля в крови и обратилась за помощью в экстренные службы. Нуржонову назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима.