Мужчину посадили на четыре года за то, что избил соседа молотком
В Санкт-Петербурге мужчина ударил несколько раз соседа молотком по голове и оставил умирать в квартире подруги. Кроме этого обвиняемый украл из квартиры жертвы ценные вещи, сообщило ИА «Невские новости».
Житель Санкт-Петербурга Музаффар Нуржонов пригласил соседа в свою квартиру показать новый ремонт. Во время осмотра между мужчинами возник конфликт. Нуржонов несколько раз ударил гостя молотком по голове, после чего, оттащил потерявшего сознание соседа в квартиру к его подруге. Там он бросил мужчину, не вызвав медиков. Уходя, злоумышленник прихватил ценные вещи.
Придя домой, девушка обнаружила своего приятеля в крови и обратилась за помощью в экстренные службы. Нуржонову назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима.