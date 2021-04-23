Мужчину посадили на 24 года за изнасилование девочек-подростков в Кемерове

Мужчина получил 24 года тюрьмы за изнасилование семи несовершеннолетних девочек в Кемерове. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчина совершал насильственные действия в отношении двух маленьких падчериц, а также их подруг в течение двух лет. Девочки боялись рассказать кому-либо о случившемся. Об этом стало известно случайно: знакомые одной из пострадавших увидели откровенную переписку с насильником.

«Обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, но у него выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии», — рассказали в управлении СК по региону.

Мужчина получил 24 года колонии строгого режима.