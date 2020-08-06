Мужчину порезали ножом из-за долга в парке Ставрополя. Видео

Поножовщина случилась в районе 18:30 5 августа в парке Победы в Ставрополе. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах со ссылкой на знакомую одного из участников стычки, конфликт между тремя мужчинами вспыхнул из-за долга. В нашем распоряжении оказалась запись последствий драки с камеры видеонаблюдения.

По словам свидетельницы, которая торгует в парке мороженым, сначала драка завязалась между двумя парнями. Потом пришел третий, который начал подзуживать одного из них пустить в ход нож.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка не видела подробностей: пострадавший поднялся с земли и, держась за правый бок, закричал, что его ранили ножом. Прохожие оказали ему первую медицинскую помощь прямо на лавочке под «грибком» неподалеку от места драки.

Позже на место происшествия приехали полиция и скорая. Раненого увезли в больницу. По словам свидетельницы, парни хотели заработать денег на продаже машины, но у них ничего не вышло и кто-то кому-то остался должен.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.