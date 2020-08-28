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    28 августа 2020, 18:57

    Мужчину попытались заколоть отверткой в петербургской парадной

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге задержаны трое человек, которые чуть не убили знакомого. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, 26 августа пострадавший выпивал в компании своей супруги и двух ее друзей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и на мужчину напали все трое, а инициатором стала его жена.

    Женщина всадила отвертку ему в шею, а гости начали избивать. Пострадавшему удалось выжить. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM