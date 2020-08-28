Мужчину попытались заколоть отверткой в петербургской парадной

По данным издания, 26 августа пострадавший выпивал в компании своей супруги и двух ее друзей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и на мужчину напали все трое, а инициатором стала его жена.

Женщина всадила отвертку ему в шею, а гости начали избивать. Пострадавшему удалось выжить. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.