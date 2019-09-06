Мужчину подстрелили и ограбили на Павелецком вокзале

Двое неизвестных напали на мужчину недалеко от Павелецкого вокзала в Москве, выстрелили в него и украли сумку с деньгами. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел около 18:00 в пятницу, 6 сентября, на Павелецкой площади. По предварительным данным, двое нападавших подкараулили мужчину на выходе из банка и напали на него.

Злоумышленники ранили пострадавшего, предположительно, из травматического пистолета и украли у него сумку с деньгами. После нападавшие скрылись с похищенным.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, необходимые для розыска и задержания подозреваемых. Устанавливается размер материального ущерба от действий злоумышленников», — заявили в пресс-службе МВД.

Пострадавший был госпитализирован, о его состоянии пока не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.