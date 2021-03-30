Мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летней давности, задержали в Ленинградской области

Нетрезвый мужчина устроил драку на вокзале в 1997 году, увез избитого в лес, где позже прикончил его. Злоумышленника смогли задержать только через 23 года.

Информацией о задержании поделилась полиция Леобласти. На данный момент избирается мера пресечения.

Исходя из данных следствия, пьяный мужчина ругался матом на территории вокзала. Ему сделал замечание отец, находившийся тогда на вокзале вместе с сыном. Мужчине не понравились эти замечания, поэтому он решил избить жертву прямо на месте.

Nation News напомнили, что это не успокоило жителя Бокситогорского района области, поэтому он вывез сделавшего ему замечание в лес, где убил с помощью ножа.