Мужчину по подозрению в угоне задержали в Ленобласти

В минувшую пятницу за помощью к правоохранителям обратился местный житель, который рассказал об угоне своего авто. 18 января обгоревший кузов машины обнаружили на территории пункта приема металлолома. На следующий день задержали подозреваемого в угоне. По предварительной версии, он сжег авто, а кузов сдал в пункт приема. Возбуждено уголовное дело.