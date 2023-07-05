05 июля 2023, 17:45
Мужчину, перевозившего мармелад вместе с марихуаной, задержали в Татарстане
В Татарстане правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за хранение наркотических веществ. Об этом сообщила Baza.
Во время остановки Hyundai Solaris в салоне автомобиля сотрудники ДТП обнаружили 750 граммов мармеладных мишек с марихуаной, написал «Ридус».
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В настоящий момент водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Наркотики
Татарстан
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