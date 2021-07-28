Мужчину отправили в тюрьму за насилие над своими детьми в Алтайском крае

Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии общего режима за то, что в течение четырех лет бил и издевался над своими несовершеннолетними детьми. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Всего у подсудимого шестеро детей от 6 до 15 лет.

Отец бил несовершеннолетних руками, ногами и всем, что попадется под руку. Побои на детей сыпались даже за самый незначительный проступок. Поводом к избиению могли стать плохие оценки, полученные в школе или отказ помочь по хозяйству.

Так осенью 2019 года мужчина избил своего 12-летнего сына черенком от лопаты. Ребенок получил перелом.

Суд признал подозреваемого виновным в истязании детей и ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей. За причинение нравственных, физических и психических страданий несовершеннолетним фигуранта дела отправили в тюрьму.