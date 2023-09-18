Криминал 18 сентября 2023, 15:05 Мужчину отправили в тюрьму за нападение на кредитный офис с ущербом в 484 млн рублей Участник ОПГ в Москве получил 12 лет колонии за нападение на офис кооператива Прокуратура Москвы

Читать 360tv в

Суд в Москве приговорил 41-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за нападение на офис кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2018 года участники преступной группы, в которую входил обвиняемый и другие лица, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива «Народный» в Москве, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб.

Реклама

Сотрудникам кооператива насильно надели наручники, а после удерживали в течение двух часов. Преступники применяли против них насилие, наносили побои и угрожали. Они похитили имущество кооператива и деньги на общую сумму, превышающую 484 миллиона рублей. Затем злоумышленники переоделись в гражданскую одежду и скрылись с места преступления.

После того, как подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, Генпрокуратура России поручила выделить его уголовное дело в отдельное производство, а также объявила его в международный розыск. В июле 2020 года его задержали на территории Германии и в марте 2021 года экстрадировали в Россию.

Ранее мигранта,подозреваемого в краже и изнасиловании, задержали в Москве.