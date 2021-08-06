Мужчину отправили в СИЗО после жалобы московской школьницы на укол

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова на два месяца. Его обвиняют в склонении к употреблению наркотиков после того, как девушка пожаловалась, что тот ее уколол шприцем.

«Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря суда Карины Каленовой. Она добавила, что Ильясова обвиняют по пункту «а» части третьей статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего».

Ранее 15-летнюю школьницу положили в больницу в Люблине с отравлением. Она рассказала, что познакомилась с неизвестным мужчиной на улице Головачева, который воткнул ей в ягодицу шприц с неизвестным веществом. Девочка добавила, что он спросил у нее дорогу и преследовал.

Полицейские задержали Ильясова по горячим следам. Они проследили маршрут школьницы по камерам наружного видеонаблюдения и выяснили, что перед тем как потерять сознание, она заходила в магазин с молодым человеком. В крови у девочки нашли наркотики.