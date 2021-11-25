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    25 ноября 2021, 14:14

    Мужчину отправили в психиатрическую больницу за убийство бывшей партнерши в Ижевске

    Дарья Морозова

    Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Ижевске. Он убил свою бывшую партнершу. Об этом сообщило издание IZHLIFE.

    Он неоднократно угрожал женщине на почве ревности. В результате он выследил ее и нанес несколько ударов ножом. Пострадавшая скончалась.

    Суд установил, что мужчина совершил убийство, когда был в невменяемом состоянии. Его приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице.