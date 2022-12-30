30 декабря 2022, 14:29
Мужчину отправили в колонию на 7 лет за сбыт наркотиков на территории Пензенской области
Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств на территории Пензенской области. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
По данным следствия, подсудимый приобрел в интернете почти один килограмм наркотиков. Он отправился в Пензенскую область и хотел сбыть на ее территории запрещенные вещества, его задержали правоохранители.
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Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.
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Наркотики
Пенза
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