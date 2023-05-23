Криминал 23 мая 2023, 22:54 Мужчину отправили на 18 лет в колонию за двойное убийство в Прикамье

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В Пермском крае на скамье подсудимых оказался местный житель которого обвинили в двойном убийстве. Об этом сообщило Ura.ru.

На преступление мужчина пошлел в прошлом году. Обвиняемый решился убить супругу своего умершего брата, поскольку ей по наследству переходила земля и дом родственника.

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От руки мужчины также погибла подруга вдовы, так как стала свидетельницей преступления.

Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.