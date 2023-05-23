23 мая 2023, 22:54
Мужчину отправили на 18 лет в колонию за двойное убийство в Прикамье
В Пермском крае на скамье подсудимых оказался местный житель которого обвинили в двойном убийстве. Об этом сообщило Ura.ru.
На преступление мужчина пошлел в прошлом году. Обвиняемый решился убить супругу своего умершего брата, поскольку ей по наследству переходила земля и дом родственника.
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От руки мужчины также погибла подруга вдовы, так как стала свидетельницей преступления.
Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.
Пермский край
Убийства
Суд
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