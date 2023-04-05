Криминал 05 апреля 2023, 15:36 Мужчину осудят за убийство котят в Свердловской области

Читать 360tv в

Житель города Талицы Свердловской области предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале мужчина подобрал четверых котят и со всей силы бросил животных на землю, после чего оставил их умирать на морозе.

Реклама

Отмечается, что утром маленьких котят нашли мертвыми, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.