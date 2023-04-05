05 апреля 2023, 15:36
Мужчину осудят за убийство котят в Свердловской области
Житель города Талицы Свердловской области предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, в феврале мужчина подобрал четверых котят и со всей силы бросил животных на землю, после чего оставил их умирать на морозе.
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Отмечается, что утром маленьких котят нашли мертвыми, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
Животные
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