06 июня 2023, 22:27
Мужчину осудят за избиение знакомого в Тюменской области
В Тюменской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого в обвинили в избиении человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
В октябре прошлого года обвиняемый покалечил знакомого из-за того, что тот повздорил с его сестрой и полез с ней в драку.
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Он взял металлическую табуретку и пару раз ударил ею обидчика по голове. Пострадавший получил сотрясение мозга.
Суд приговорил мужчину к одному году условно.
Суд
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