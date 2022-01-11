Мужчину осудили за жестокое убийство 20-летней давности

10 января в Забайкальском районном суде прошло слушание по делу мужчины, которого обвиняют в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда.

Злоумышленника обвинили в убийстве двух человек, совершенном группой лиц. Как установили следователи, в ноябре 2002 года мужчина вместе со своими знакомыми распивал алкоголь. В результате он убил двух молодых местных жителей. Их тела сожгли на городской мусорной свалке.

На протяжении 20 лет подсудимый скрывался вместе со своей семьей, используя поддельные документы. Его обнаружили в Краснодаре.

Сегодня суд вынес против него обвинительное заключение. Мужчина свою вину признал лишь частично.