Криминал 22 декабря 2022, 04:05 Мужчину осудили за убийство в Тюмени

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В Тюмени на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили убийстве. Об этом сообщило Ura.ru.

Убийство произошло в начале января. Между обвиняемым и его знакомым возникла ссора, в ходе которой он два раза выстрелил в пострадавшего, несколько раз ударил его ногами по груди и лицу, а затем исколол его лицо острым предметом. Мужчина скончался на месте.

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Следующие 10 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.

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