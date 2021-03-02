Мужчину осудили за убийство семилетней давности во Владимирской области

Жителя Александрова во Владимирской области осудили за убийство, совершенное в 2013 году. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Известно, что семь лет назад мужчина приехал из ближнего зарубежья. Он поселился у местной жительницы. Практически сразу он начал бить ее, но в полицию женщина не обращалась. В результате во время очередной ссоры он нанес сожительнице смертельные ножевые ранения и скрылся.

Мужчину задержали спустя семь лет за еще одно тяжкое преступление. За давнее убийство он получил 11 лет колонии строгого режима.