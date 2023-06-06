Криминал 06 июня 2023, 22:34 Мужчину осудили за убийство пенсионерки в Челябинской области

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В Челябинской области перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвинили в убийстве 65-летней женщины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло осенью 2021 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина был в гостях у пострадавшей и решил забрать у нее телевизор, чтобы продать. Пенсионерка стала мешать ему, и обвиняемый стукнул ее стеклянной бутылкой по голове, после чего забил до смерти.

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Суд приговорил его к пожизненному заключению и обязал выплатить родственникам погибшей более шести миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.