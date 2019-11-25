Мужчину осудили за убийство пенсионера на Кубани

По данным издания, 91-летний мужчина хранил в компании свои деньги. Глава кооператива захотел добиться от пенсионера подписи некоторых документов, однако тот отказался, заподозрив что-то не ладное. Разозлившись, мужчина стукнул старика молотком по голове.

Удар оказался фатальным — пенсионер скончался. Злоумышленник расчленил труп потерпевшего, расфасовал части по пакетам и вывез в Темрюк, где оставил их в мусорных контейнерах. Позже мужчина сдался правоохранителям. Следующие 13 лет он проведет за решеткой.