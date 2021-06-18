Мужчину осудили за смертельное ДТП в Бурятии

Перед судом в Бурятии предстал 44-летний местный житель, по вине которого в ДТП погиб 12-летний подросток. Об этом сообщил портал Transsibinfo.com.

Авария произошла осенью 2020-го года. Подсудимый приобрел иномарку и поехал на ней в родное село, где отметил свою покупку. Веселье продолжалось в течение суток, после чего он отправился на рыбалку, захватив с собой племянника сожительницы.

Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. Уже на трассе пьяный водитель потерял управление, авто оказалось на обочине и перевернулось. Подросток погиб. Следующие семь лет мужчина проведет в колонии общего режима.